Готовятся изменения в правилах дачной амнистии

Госдума сегодня приняла в I чтении законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года и расширении упрощенного режима регистрации дачных участков и домов.

Как сообщает ТАСС, авторы инициативы предлагают урегулировать вопросы с так называемыми рабочими поселками. Как отметил Крашенинников, в советские годы гражданам легально предоставлялись участки рядом с заводами или фабриками, однако документально такие процедуры никак не были зафиксированы.

«Люди там жили поколениями, даже прописывались, но соответствующих документов нет. Мы считаем, что, поскольку здесь дело никак не движется, необходимо это предусмотреть в законе. Мера коснется десятков тысяч наших граждан», — сказал журналистам Крашенинников во вторник.

Законопроект вводит механизм упрощенного бесплатного оформления прав на жилые дома и одновременно на земельные участки, на которых они расположены. Такие нормы коснутся жилых домов, построенных до 14 мая 1998 года, то есть до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ.

Так, согласно законопроекту, для оформления прав на жилой дом и земельный участок под ним гражданину необходимо подать одно заявление в орган местного самоуправления, приложив имеющийся у него документ, который подтверждает факт владения домом. Регистрацию права собственности предлагается осуществлять одновременно на земельный участок и на жилой дом (по заявлению органа государственной власти или органа местного самоуправления, предоставившего земельный участок).

Законопроект также нацелен на защиту прав наследников — дачной амнистией смогут воспользоваться наследники предыдущих владельцев. При этом наследник должен предоставить свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что он унаследовал имущество бывшего владельца дома.

«Инициатива позволит дополнительно защитить права граждан, получивших в наследство земельные участки, чьи бывшие владельцы не успели воспользоваться дачной амнистией», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Помимо этого, согласно законопроекту, право бессрочного пользования и пожизненно наследуемого владения земельными участками предлагается признавать правом собственности в силу закона (независимо от вида разрешенного использования и целевого назначения земли). Это касается земельных участков, предоставленных гражданам до 30 октября 2001 года, то есть до вступления в силу Земельного кодекса РФ.