Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму поправки в Налоговый кодекс об освобождении с 1 января 2022 года предприятий общественного питания от уплаты НДС при соблюдении ряда условий.

Как сообщает «Интерфакс», поправки вносятся в ст. 149 Налогового кодекса: операции, не подлежащие налогообложению НДС. К ним предлагается отнести оказание услуг общественного питания через рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные.

Предлагается также освободить от НДС оказание услуг общественного питания вне объектов общественного питания по месту, выбранному заказчиком — выездное обслуживание. При этом во внесенных поправках приводится целый ряд условий, которые должны быть выполнены для освобождения от НДС. На каких условиях планируется освобождение от НДС, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».