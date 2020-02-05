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Готовятся новые ограничения для использования шипованных шин

Новости. Общество
09:08, 06 Февраля 2020
фото: Столица на Онего
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В Госдуме приступили к обсуждению возможности введения дополнительных требований к использованию шипованных шин на автомобилях.

По сообщению газеты "Коммерсант", проблемы влияния шипованных шип на состояние дорог обсуждались в Госдуме на круглом столе, организованном думским комитетом по транспорту и строительству. 

Представители госкомпании "Автодор" предложили ввести штраф за нарушение правил применения шин, наделить региональные власти правом самостоятельно определять период эксплуатации сезонных покрышек, запустить систему автоматической идентификации транспорта с шипами с помощью камер.

Какие еще новшества готовятся в этой сфере, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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