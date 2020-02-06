Готовятся новые ограничения для продажи и использования пиротехники

В Госдуму внесен законопроект о запрете продажи и использования пиротехнических изделий несовершеннолетними.

Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

"Дополнить (Федеральный закон "О пожарной безопасности" – прим. ред.) новыми статьями...следующего содержания: Статья 30. Запрет продажи пиротехнических изделий бытового назначения несовершеннолетним и использования пиротехнических изделий бытового назначения несовершеннолетними", – говорится в документе.

Как еще ограничения будут введены при продаже и использовании пиротехники, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".