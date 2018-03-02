Готовые квартиры на Древлянке-8 уже в марте

День открытых дверей в "Чистом городе".

"Чистый город" приглашает всех желающих на День открытых дверей. Вы сможете лично оценить преимущества нашего микрорайона, посмотреть квартиры в готовых домах и познакомиться с абсолютно новыми планировками в строящихся домах, пройти 3D-тур в очках виртуальной реальности, проконсультироваться со специалистами, узнать о текущих акциях и специальных предложениях.



Осталось всего два дома, успейте купить квартиру в экорайоне Древлянка-8!



"Чистый город" ждет всех 3 марта 2018 года с 10.00 до 16.00.

Предварительная запись на День открытых дверей по телефону: 67-20-99.

Подробнее на сайте neo-city.ru.

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