Готовые квартиры на Древлянке-8 уже в марте

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День открытых дверей в "Чистом городе".
"Чистый город" приглашает всех желающих на День открытых дверей. Вы сможете лично оценить преимущества нашего микрорайона, посмотреть квартиры в готовых домах и познакомиться с абсолютно новыми планировками в строящихся домах, пройти 3D-тур в очках виртуальной реальности, проконсультироваться со специалистами, узнать о текущих акциях и специальных предложениях.
Осталось всего два дома, успейте купить квартиру в экорайоне Древлянка-8!
"Чистый город" ждет всех 3 марта 2018 года с 10.00 до 16.00.
Предварительная запись на День открытых дверей по телефону: 67-20-99.
Подробнее на сайте neo-city.ru.
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