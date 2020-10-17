Депутаты Заксобрания Карелии узаконили трехдневное голосование "на пеньках" и закрыли доступ на избирательные участки наблюдателям из других регионов.

Члены фракции "Единая Россия" в Заксобрании Карелии выступили с инициативой принятия поправок в закон о выборах депутатов республиканского парламента. Этот законопроект предусматривает, в частности, возможность проведения голосования на региональных парламентских выборах в течение трех дней, на "придомовых территориях, территориях общего пользования и в иных местах" и увеличивает избирательный фонд кандидатов с 5 до 30 миллионов рублей, а избирательных объединений – с 60 до 150 миллионов. Кроме того, предложенный "единороссами" документ серьезно огранивает возможность наблюдения за выборами. Как говорится в законопроекте, "наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом на выборах в органы государственной власти, правом на участие в референдуме Республики Карелия". Таким образом, в наблюдении за парламентскими выборами в Карелии больше не смогут участвовать жители других регионов страны.

"Говорить о том, что это будут честные выборы, не приходится, – заметил руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Карелии Евгений Ульянов. – На наш взгляд, эти поправки будут способствовать фальсификации и окончательно разрушат доверие избирателей к институту выборов. Если вы заметили, было бурное обсуждение после единого дня голосования, когда было именно трехдневное голосование, и независимые эксперты в один голос заявили, что это были непрозрачные выборы, и было трудно определить волеизъявление граждан на этих выборах в первые два дня. Если говорить о том, что наблюдателями могут быть только граждане Республики Карелия, мы прекрасно понимаем, что специалистов в наблюдении у нас немного, а когда приезжают люди из больших городов – из Санкт-Петербурга и Москвы, которые разбираются в избирательном праве, они конкретно указывают на недостатки и нарушения. Наверное, это вызвало стремление не допускать таких наблюдателей на выборы".

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