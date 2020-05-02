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Грабеж произошел на Ключевой в Петрозаводске

Новости. Криминал
15:19, 03 Мая 2020
фото: https://vk.com/mvd10
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При патрулировании в микрорайоне Ключевая сотрудники ППС оказали помощь мужчине и задержали грабителя, сообщили в МВД Карелии.

По данным ведомства, незадолго до этого участники происшествия распивали спиртное в гостях. Во время застолья начался словесный конфликт, который перерос в драку.

"Один из мужчин нанес несколько ударов другому и похитил из кармана его куртки 700 рублей, телефон и кошелек с банковской картой. Потерпевший не смог забрать свое имущество самостоятельно, не хотел продолжать драку, поэтому выбежал из квартиры на улицу", - отметили в пресс-службе МВД Карелии.

Неподалеку от дома он увидел патруль ППС и обратился за помощью. Через несколько минут полицейские увидели мужчину, который преследовал заявителя, и задержали его. Подозреваемый, 37-летний житель Петрозаводска, признал вину. Возбуждено уголовное дело.

Ранее петрозаводчанин попался на краже дорогого алкоголя.

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