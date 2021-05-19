Грабитель в Карелии скрылся с места преступления со спиртным и беконом

Мужчина в Беломорском районе вынес из магазина спиртное и упаковку бекона, победив директора заведения, сообщили на сайте местного районного суда.
Беломорский районный суд вынес приговор за грабеж ранее не судимому местному жителю.
Выяснилось, что подсудимый в пьяном состоянии пришел в магазин, схватил три бутылки спиртного и упаковку бекона и, пустив в ход физическую силу против директора магазина, скрылся с места преступления вместе с алкоголем и беконом, распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению.
Магазину грабитель нанес ущерб на сумму 1239 рублей 90 копеек, а директору магазина — боль и травмы.
Подсудимый свою вину полностью признал и раскаялся в содеянном.
Суд назначил мужчине наказание в виде условного лишения свободы с испытательным сроком 3 года.
Приговор вступил в законную силу.
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