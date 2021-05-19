Грабитель в Карелии скрылся с места преступления со спиртным и беконом

Мужчина в Беломорском районе вынес из магазина спиртное и упаковку бекона, победив директора заведения, сообщили на сайте местного районного суда.

Беломорский районный суд вынес приговор за грабеж ранее не судимому местному жителю.

Выяснилось, что подсудимый в пьяном состоянии пришел в магазин, схватил три бутылки спиртного и упаковку бекона и, пустив в ход физическую силу против директора магазина, скрылся с места преступления вместе с алкоголем и беконом, распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению.

Магазину грабитель нанес ущерб на сумму 1239 рублей 90 копеек, а директору магазина — боль и травмы.

Подсудимый свою вину полностью признал и раскаялся в содеянном.

Суд назначил мужчине наказание в виде условного лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

Приговор вступил в законную силу.