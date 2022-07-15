Град размером с горох прошел в поселке Карелии (ФОТО)

Крупный град прошел в Пудожском районе, жители зафиксировали его на камеру.

В поселке Кривцы Пудожского района прошел крупный град. По размеру он напоминал горох.

Кадры с места события размещены в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия».

«Гроза с градом в посёлке Кривцы Пудожского района», — гласит текст поста.

Ранее сообщалось, что жители города в Карелии встретили сову с потомством.