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Градообразующее предприятие Карелии направило 5 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Новости. Общество
15:28, 03 Декабря 2020
фото: "Северсталь"
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"Карельский окатыш" направил пять миллионов рублей на помощь Межрайонной больнице №1 в Костомукше

Направленные средства пойдут на лечение пациентов с COVID-19, сообщает отдел коммуникаций компании "Северсталь".

В ноябре "Карельский окатыш" передал костомукшским медикам 1000 защитных костюмов и столько же респираторов. Дополнительно на помощь межрайонной больнице выделено 5 миллионов рублей. Из них 500 тысяч рублей направлено на обеспечение пациентов больницы кислородом. На сумму 430 тысяч рублей закуплено дорогостоящее лекарство для лечения тяжелой формы заболевания коронавирусом. Оставшиеся средства пойдут на приобретение средств индивидуальной защиты для медицинского персонала.

Сообщается также, что в первую волну эпидемии "Карельский окатыш" направил более 1 миллиона рублей на оборудование системой подачи кислорода инфекционного отделения и главного корпуса больницы, а также предоставил помещения профилактория "Горняк" для организации обсерватора, при этом взяв на себя затраты по коммунальным платежам. От комбината также была передана большая партия средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования для стационара. Благодаря помощи "Северстали" в размере около 2 миллионов рублей отремонтирован компьютерный томограф, необходимый для диагностики пневмонии.

Ранее сообщалось, что число заболевших коронавирусом в России стремительно растет.

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