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Сбербанк опубликовал график обслуживания клиентов Карелии в декабре

Новости. Общество
13:43, 03 Декабря 2020
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В декабре 2020 года в дополнительных офисах Карельского отделения ПАО Сбербанк установлен новый режим работы.

• с 01 по 30 декабря 2020 года все отделения банка будут работать по режиму стандартного рабочего дня;

• 31 декабря 2020 года (предпраздничный день) – офисы будут работать по режиму стандартного рабочего дня, рабочий день сокращен на один час.

В соответствии с распоряжением Главы Республики Карелия от 25 ноября 2020 года № 734-р время обслуживания граждан в возрасте старше 65 лет в офисах Сбербанка в ряде населенных пунктов республики ограничено. Это распространяется на филиалы, расположенные в Петрозаводске, Беломорске, Кеми, Кондопоге, Лахденпохье, Медвежьегорске, Олонце, Питкяранте, Пудоже, Сегеже, Сортавале, Костомукше, Суоярви, Калевале, Лоухи, Муезерском, Пряже. До снятия ограничений на территории указанных городов и поселков городского типа устанавливается следующий режим обслуживания клиентов старше 65 лет: вторник, четверг, суббота – с 09.00 до 11.00.

Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 работают для указанной категории граждан в стандартном режиме.

Банк рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, минимизировать расчеты наличными и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости.

ПАО Сбербанк

Источник: Сбербанк

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