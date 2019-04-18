Граждан Судана посадили в карельскую колонию

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Четверо суданцев пытались незаконно пересечь границу, сообщили в Пограничном управлении ФСБ по Карелии.
В июле пограничники выявили и задержали в пгт Вяртсиля Сортавальского района четверых граждан Республики Судан, имеющих намерения незаконного пересечения государственной границы РФ.
Они планировали перебраться из Финляндии в Швецию.
18 апреля вступило в силу постановление Сортавальского городского суда. Их приговорили к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год и 2 месяца, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Осужденным иностранцам зачли время содержания под стражей в срок наказания.
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