Граждан Судана посадили в карельскую колонию

Четверо суданцев пытались незаконно пересечь границу, сообщили в Пограничном управлении ФСБ по Карелии.

В июле пограничники выявили и задержали в пгт Вяртсиля Сортавальского района четверых граждан Республики Судан, имеющих намерения незаконного пересечения государственной границы РФ.

Они планировали перебраться из Финляндии в Швецию.

18 апреля вступило в силу постановление Сортавальского городского суда. Их приговорили к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год и 2 месяца, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Осужденным иностранцам зачли время содержания под стражей в срок наказания.