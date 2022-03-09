Граждане, пострадавшие от действий иностранных компаний, смогут позвонить на «горячую линию»

Роспотребнадзор открыл горячую линию для пострадавших от действий иностранных компаний, в одностороннем порядке прекративших взаимодействие с российскими потребителями.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что свою работу внеплановая всероссийская «горячая линия» начинает с 12 марта текущего года и будет круглосуточной.

Операторы центра расскажут о консультационной и судебной помощи потребителям, столкнувшимся с нарушением своих прав.

«Специалисты Роспотребнадзора работают с обращениями граждан, осуществляют необходимые запросы исполнителям услуг в целях выяснения объективных обстоятельств по предмету жалобы, бесплатно консультируют по возникшим вопросам, помогают готовить претензии и исковые заявления по особо сложным ситуациям», — поясняет ведомство.