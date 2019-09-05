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Новости. Общество
12:35, 05 Сентября 2019
фото: © EPA/Julian Stratenschulte

Граждане Украины чаще всего подают заявки на переселение в Карелию

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Заявления на участие в программе по переселению в Карелию соотечественников, проживающих за рубежом, в 2019 году подали 218 человек.

По данным Управления труда и занятости республики, больше всего обращений поступило от граждан Украины.

"Большинство участников госпрограммы уже имеют стаж работы в республике, так как проживают в Карелии по разрешениям на временное проживание", – пояснили в управлении.

Переселиться в Карелию захотели специалисты в области медицины, педагогические работники, экономисты, автослесари и водители. Среди прибывших есть предприниматели, предоставляющие услуги по ремонту автомобилей, по перевозке грузов, пошиву и ремонту одежды, а также работающие в области права, торговли, в строительстве.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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однозначно
2019-09-05 12:49:45
Угу. Нафиг не уперлись эти лугандонские халявщики. В 2114 понаехали в Янишполе права качать - мы типа беженцы, вы нам все обязаны. Дрова колоть не хотят, воду носить не хотят, коров доить не хотят. Местные репу почесали и приняли решение - да пошли вы все обратно в свою лугандонию. Своих дармоедов хватает.
Lana
2019-09-05 13:13:31
однозначно,

В 2014 году они наводнили всю Ростовскую область, куда не плюнь украинская мова. Города превратили в помойки, общая культура на "нуле", русских гоями называют и говорят о майдане, грезят новым Новочеркасском. Каждого второго проверять на детекторе лжи!
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