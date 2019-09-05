Граждане Украины чаще всего подают заявки на переселение в Карелию

Заявления на участие в программе по переселению в Карелию соотечественников, проживающих за рубежом, в 2019 году подали 218 человек.

По данным Управления труда и занятости республики, больше всего обращений поступило от граждан Украины.

"Большинство участников госпрограммы уже имеют стаж работы в республике, так как проживают в Карелии по разрешениям на временное проживание", – пояснили в управлении.

Переселиться в Карелию захотели специалисты в области медицины, педагогические работники, экономисты, автослесари и водители. Среди прибывших есть предприниматели, предоставляющие услуги по ремонту автомобилей, по перевозке грузов, пошиву и ремонту одежды, а также работающие в области права, торговли, в строительстве.

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