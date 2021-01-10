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Гражданские активисты намерены сохранить в Карелии независимое наблюдение за выборами

Новости. Общество
16:23, 11 Января 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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В 2021 году республику ждут три крупные избирательные кампании.

В новогодние каникулы в Петрозаводске прошла встреча гражданских активистов, участвующих в общественном наблюдении за выборами. Как было отмечено на встрече, в наступившем году Карелию ждут три крупные избирательные кампании – выборы в Государственную думу России, Законодательное собрание республики и городской совет карельской столицы. Все они пройдут в единый день голосования 19 сентября.

Впрочем, выборы в Госдуму теперь будут проводиться в течение трех дней, и, по всей видимости, трехдневное голосование ждет жителей Карелии и на выборах в республиканский парламент. Во всяком случае, минувшей осенью депутаты от партии власти уже внесли необходимые изменения в региональное законодательство.

Трехдневные выборы, безусловно, поднимут явку избирателей и снизят эффективность общественного контроля за проведением голосования. Однако гражданские активисты намерены сохранить в Карелии независимое наблюдение за выборами.

Читайте подробнее в материале "Общественному оку закрывают веки".  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2021-01-11 17:19:37
Выборы надо проводить по почте! :)
Вася
2021-01-11 17:28:44
Горожанин, Ну да,выборов больше не будет,теперя Путин,навсегда,и синие трусы.
театральный критик
2021-01-11 16:59:53
Оффнутых навальнят признать иноагентами, делов то. Пусть на пеньках в лесу плакатиками трясут. Карельское казачество в наблюдатели ! Любо ! :)
Off
2021-01-11 16:28:34
Выборы на пеньках и в подворотнях.. это не выборы . Это клоунада . Понятно , что педроссы радостно будут фальсифицировать результаты . Они на этом деле собаку съели ..а тут ,тепличные условия
Гость
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