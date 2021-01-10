В 2021 году республику ждут три крупные избирательные кампании.

В новогодние каникулы в Петрозаводске прошла встреча гражданских активистов, участвующих в общественном наблюдении за выборами. Как было отмечено на встрече, в наступившем году Карелию ждут три крупные избирательные кампании – выборы в Государственную думу России, Законодательное собрание республики и городской совет карельской столицы. Все они пройдут в единый день голосования 19 сентября.

Впрочем, выборы в Госдуму теперь будут проводиться в течение трех дней, и, по всей видимости, трехдневное голосование ждет жителей Карелии и на выборах в республиканский парламент. Во всяком случае, минувшей осенью депутаты от партии власти уже внесли необходимые изменения в региональное законодательство.

Трехдневные выборы, безусловно, поднимут явку избирателей и снизят эффективность общественного контроля за проведением голосования. Однако гражданские активисты намерены сохранить в Карелии независимое наблюдение за выборами.

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