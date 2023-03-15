Great Wall Tank 500 будет продаваться в России в двух комплектациях

В Китае автомобиль продается значительно дешевле.

Great Wall Tank 500 будет продаваться в России в комплектациях Adventure и Premium. Китайский производитель уже даже определился с ценами на мощные внедорожники.

На автомобиле будет стоять трехлитровый турбодвигатель V6 мощностью 299 лошадиных сил. Также машина будет оборудована девяти ступенчатой автоматической коробкой передач (АКПП). Почем можно будет купить джип, знает проект «Жизнь и кошелек».