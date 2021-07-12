Гребцы из Карелии завоевали награды на Первенстве России

Карельские гребцы показали мастерство на завершившихся в Нижнем Новгороде соревнованиях, рассказали в Минспорта республики.

В Нижнем Новгороде с 8 по 11 июля проходило Первенство России по гребному спорту. Среди лучших экипажей страны за победу боролись 4 карельских.

В результате трех соревновательных дней карельские спортсмены завоевали две медали Первенства. Первое место занял экипаж четверки распашной без рулевого (девушки) в составе Елены Лушиной, Анны Анисимовой, Варвары Качинской и Татьяны Бублик. Третью ступень пьедестала почета занял экипаж четверки распашной с рулевым (юноши): Николай Бондарь, Семен Ерин, Степан Шершнев, Руслан Чернявин и Никита Максимов.

Еще два карельских экипажа — четверка распашная без рулевого и двойка парная — заняли 10-е и 15-е места соответственно. Гребцы боролись за рейтинговые места, необходимые для участия в Спартакиаде 2022 года.

Все спортсмены — воспитанники Сортавальской Спортивной школы олимпийского резерва.