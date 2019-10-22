Подписаться
Новости. Общество
21:05, 22 Октября 2019
фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Гречка подорожает в России

Загрузка...

Уже сегодня средняя оптовая цена килограмма гречневой крупы первого сорта (сырье) составляет около 43 рублей против 27 рублей в прошлом месяце.

Розничные сети будут запасать гречку и искать новых поставщиков продукции, чтобы нивелировать рост цен в оптовом секторе.

Об этом сообщил представитель одной из крупнейших сибирских сетей "Командор" Владимир Русанов, пишут РИА Новости.

Ранее исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков сообщил РИА Новости, что отпускные и оптовые цены на гречку в России в октябре демонстрируют заметный рост, в рознице эта тенденция уже начала проявляться и с ноября будет еще более ощутимой. По его словам, рост цен вызван сокращением посевных площадей и, как следствие, снижением производства. Сокращение посевных площадей вызвано перепроизводством данного вида на протяжении предыдущих 2 лет.

На данный момент средняя оптовая цена килограмма гречневой крупы первого сорта (сырье) составляет около 43 рублей против 27 рублей в прошлом месяце и 18-19 рублей в октябре 2018 года. Отпускные цены производителей в октябре увеличились от 5 до 30%, а в рознице цены пока демонстрируют незначительную тенденцию к росту, увеличившись с сентября по октябрь до 53 с 49 рублей за килограмм.

"Гречка является социально значимым товаром в России. Только в нашей стране ее потребляют в таких количествах. Будем вести переговоры с поставщиками готовой продукции с тем, чтобы рост не был таким резким. Во-вторых, будем делать запасы, чтобы за увеличение объемов получать товар по цене ниже заявленной. Также будем искать альтернативных производителей и поставщиков. Закупать гречку, например, в центрально-черноземном регионе России", - сказал Русанов.

Он отметил, что розничные сети не заинтересованы в скачке цен, так как это ослабляет покупательскую способность населения.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.10.2019, 15:23
Жители Вологодской области разбились на трассе в Карелии
17.10.2019, 06:40
Иномарка задавила женщину на повороте в Петрозаводске (ВИДЕО)
18.10.2019, 10:43
"Я убью твою дочь"
19.10.2019, 11:22
Пропавшую в лесу петрозаводчанку нашли мертвой
22.10.2019, 12:30
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
16.10.2019, 17:43
Появилось видео с места гибели пенсионерки в ДТП под Петрозаводском

Аналитика

Сегодня 13:43
Обществоведение
Почему ипотека лучше, чем аренда
Почему одни люди, не имеющие собственного жилья, годами снимают чужие квартиры, а другие смело идут за ипотечным кредитом и обзаводятся собственным жильем?
Надежность и бесперебойность газоснабжения – основной критерий выбора
Сегодня 13:15
Ирина Мирошник: "Благоустройство Петрозаводска в руках горожан" 3
18.10.2019 11:53
"Дело Ипатова" как свидетельство системного кризиса в полиции Петрозаводска 8
16.10.2019 17:00
Соломку подстелили
15.10.2019 12:36
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:30
Без политики
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
Пять образов в стиле casual подчеркнут вашу уникальность
Сегодня 11:57
"Я убью твою дочь" 5
18.10.2019 10:43
"Ты теперь все так видишь, немного насквозь и с любовью" 5
18.10.2019 09:48
архив чтиво

Медиа

"СОБЫТИЕ ДНЯ" на ТНТ-ОНЕГО
16.10.2019 20:22
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы отмену моратория на смертную казнь?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»