Гречка подорожает в России

Уже сегодня средняя оптовая цена килограмма гречневой крупы первого сорта (сырье) составляет около 43 рублей против 27 рублей в прошлом месяце.

Розничные сети будут запасать гречку и искать новых поставщиков продукции, чтобы нивелировать рост цен в оптовом секторе.

Об этом сообщил представитель одной из крупнейших сибирских сетей "Командор" Владимир Русанов, пишут РИА Новости.

Ранее исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков сообщил РИА Новости, что отпускные и оптовые цены на гречку в России в октябре демонстрируют заметный рост, в рознице эта тенденция уже начала проявляться и с ноября будет еще более ощутимой. По его словам, рост цен вызван сокращением посевных площадей и, как следствие, снижением производства. Сокращение посевных площадей вызвано перепроизводством данного вида на протяжении предыдущих 2 лет.

На данный момент средняя оптовая цена килограмма гречневой крупы первого сорта (сырье) составляет около 43 рублей против 27 рублей в прошлом месяце и 18-19 рублей в октябре 2018 года. Отпускные цены производителей в октябре увеличились от 5 до 30%, а в рознице цены пока демонстрируют незначительную тенденцию к росту, увеличившись с сентября по октябрь до 53 с 49 рублей за килограмм.

"Гречка является социально значимым товаром в России. Только в нашей стране ее потребляют в таких количествах. Будем вести переговоры с поставщиками готовой продукции с тем, чтобы рост не был таким резким. Во-вторых, будем делать запасы, чтобы за увеличение объемов получать товар по цене ниже заявленной. Также будем искать альтернативных производителей и поставщиков. Закупать гречку, например, в центрально-черноземном регионе России", - сказал Русанов.

Он отметил, что розничные сети не заинтересованы в скачке цен, так как это ослабляет покупательскую способность населения.