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15.02.2021 18:27

Греф рассказал, как тяжело было спасать деньги клиентов Сбербанка от мошенников

Новости. Общество
16:03, 16 Февраля 2021
фото: © Антон Новодережкин/ТАСС
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Сбербанк в 2020 году предотвратил попытки хищения средств у клиентов на сумму около 57 млрд рублей.

Как сообщают "Ведомости", об этом сообщил председатель правления банка Герман Греф на пресс-конференции по итогам заседания наблюдательного совета организации.

"Если говорить о прошлом годе — он был в этом смысле чрезвычайно напряженным, потому что был всплеск роста кибермошенничества по всем направлениям. Это самый тяжелый год был в этом смысле. Мы очень много делали в части взаимодействия как с правоохранительными органами, так и с регулятором… За прошлый год мы предотвратили попытки хищения примерно 57 млрд рублей у наших клиентов", - сказал глава Сбербанка.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Изя
2021-02-16 16:36:23
Ой , кто бы тебе ещё верил (((((( :)
zanoza
2021-02-16 16:25:21
Вот и храните деньги в банке, но только в трёхлитровой, она не поддаётся кибератакам :)
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