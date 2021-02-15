Греф рассказал, как тяжело было спасать деньги клиентов Сбербанка от мошенников

"Если говорить о прошлом годе — он был в этом смысле чрезвычайно напряженным, потому что был всплеск роста кибермошенничества по всем направлениям. Это самый тяжелый год был в этом смысле. Мы очень много делали в части взаимодействия как с правоохранительными органами, так и с регулятором… За прошлый год мы предотвратили попытки хищения примерно 57 млрд рублей у наших клиентов", - сказал глава Сбербанка.

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