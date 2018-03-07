Грипп наступает на Россию

О текущей ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ рассказали в Роспотребнадзоре.

По состоянию на 7 марта в большинстве стран Северного полушария отмечалось широкое распространение вирусов гриппа, рассказали в Роспотребнадзоре изданию 47news. В целом по европейскому региону социркулировали оба типа вирусов гриппа А и В. Зарегистрирована более высокая активность вирусов гриппа типа B по сравнению с вирусами типа A. Большинство тяжелых случаев, зарегистрированных в европейских странах в этом сезоне, вызваны гриппом B и встречаются у лиц старше 15 лет.

В десяти государствах Европейского региона: Албании, Люксембурге, Чешской Республике, Дании, Германии, Венгрии, Словакии, Швеции, Украине и Косово зарегистрирована высокая интенсивность циркуляции вирусов гриппа, в 25-ти – средняя, в 11-ти – низкая интенсивность.

На территории Российской Федерации отмечается незначительный рост географического распространения и заболеваемости гриппом и ОРВИ.

По совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрировано в 24-х субъектах РФ. Превышение эпидпорога зафиксировано в четырех городах.

Среди детей возрастной группы 0-2 года недельные эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены в 12-ти субъектах Российской Федерации, среди детей возрастной группы 3-6 лет – в 16-ти субъектах Российской Федерации, среди детей 7-14 лет - в 17-ти, среди лиц старше 15 - в 18-ти субъектах Российской Федерации.