Грозы прогремят в Карелии в понедельник

О погоде на понедельник рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В понедельник, 24 августа, по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах - грозы. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью: +10, +15 градусов. Днем: +17, +22 градуса.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Небольшие кратковременные дожди. Утром и днем - гроза. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью: +13,+15 градусов. Днем: +19, +21 градусов.