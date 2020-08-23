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Грозы прогремят в Карелии в понедельник

Новости. Погода
17:00, 23 Августа 2020
фото: © Николай Смирнов
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О погоде на понедельник рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В понедельник, 24 августа, по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах - грозы. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью: +10, +15 градусов. Днем: +17,  +22 градуса.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Небольшие кратковременные дожди. Утром и днем - гроза. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью: +13,+15 градусов. Днем: +19, +21 градусов.

 

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