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Новости. Общество
13:41, 29 Января 2018

Грудинин предложил создать национальное бюро по борьбе с коррупцией

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Кандидат от КПРФ на пост президента России Павел Грудинин выступил с предложением создать национальное бюро по борьбе с коррупцией, подчиненное президенту страны и лидерам крупнейших партий.

"Я абсолютно убежден в том, что должно быть национальное бюро по борьбе с коррупцией, которое должно быть высшим органом. Подчиняться оно должно только президенту и лидерам крупнейших политических партий, то есть в наблюдательный совет [бюро] должны войти вот эти люди", - сказал Грудинин, выступая на пленуме ЦК КПРФ.

По его словам, такая мера позволит поставить вопрос борьбы с коррупцией "во главу угла", пишет ТАСС.

Кроме того, он предложил "срочно ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН по борьбе с коррупцией". Грудинин также обратил внимание на успешный пример борьбы с этим явлением, который есть в Китае. Также он пообещал поставить на первое место борьбу с коррупцией в случае победы на выборах.

 

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/politika/4907921

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-01-29 18:31:03
"Блажен, кто верует, тепло ему на свете".
однозначно
2018-01-29 17:27:28
Да нафиг вообще на эти избирательные участки ходить. Заранее позвонить туда, сказать, что нога болит. На готово домой придут с переносной урной и скажут за кого правильно голосовать надо. Единственное неудобство - в прихожей натопчут.
Справедливорос
2018-01-29 16:15:34
Хватит уже вранья про Грудинина ,читайте больше в интернете , меньше смотрите ТВ , и мозги встанут на место . Сколько можно жить нищими в богатой стране.
Михаил
2018-01-29 15:56:47
Да ,почитал что здесь в комментариях пишут ,ужас,для кого-то главное: "как на конференции ответит",да разве в этом дело?
Грудинин не говорить будет,а делать!!! Болтунов у нас уже мы наслушались,пол страны стырили,теперь над народом издеваются,сплошь и рядом одно враньё и поборы,поборы....
США новыми санкциями сейчас здорово прижмёт российское ворьё,и если наш народ не будет слушать зомбоящик, где им втирают в каждый день чушь и не правду,то с 18 марта Россия может на самом деле делать шаги к процветанию ,а не к нагнетанию напряжённой обстановки в мире и имитации сильной державы....хотя ...наши люди" в булочную на такси ездить не хотят",
скорей всего так и останется: быдло простое и быдло гламурное.....
Гарик
2018-01-29 15:41:18
С Грудининым всё будет хорошо и весело , все проворовавшиеся бестолковые чиновники сядут , олигархи сбегут , народ будет жить нормально.Половину карельский деятелей переведут в Сегежу , экономику поднимать на зоне , друга половина сама сбежит.Вообщем будет красота )))
Американец
2018-01-29 14:27:26
клоун, на конференции ни на один вопрос не ответил... всё "мэ", №Пэ", "аа", "типа"..... не подготовленный человечишко, как ему страну доверить? Он же и пару дней не сможет проработать.
А дядя З. вообще в истерике бился, не подготовил кадр, бросил на амбразуру
deep
2018-01-29 16:43:25
Американец, а без бла бла? Обещания ЕР в 2011 году, майские указы2012 года. Выполнены? НЕТ! Один кандидат выдал программу 20 шагов с конкретными и правильными шагами! Где программа другого кандидата с конкретными шагами?
Zim
2018-01-29 14:11:46
А национальное бюро справится? Может лучше интернациональное? И еще, похоже, что Грудинин считает, что самыми честными и не коррумпированными в стране могут быть только ее руководители? А народ что, опять будет по телевизору смотреть как эти чеснейшие люди с коррупцией борются?
Павел
2018-01-29 14:05:42
Да,это единственный шанс,приняв эти предложения, покончить с коррупционным режимом,ведь не зря игнорируют 20 статью нынешние российские власти,понимая .что им хана,простите,в таком случае....Запад давно борется за снижение нашей коррупции,но как видно в России делается всё ,чтобы оставить 20-50 человек распоряжаться народным достоянием,набивая свои карманы,карманы родственников,друзей и подхалимов....
Zim
2018-01-29 14:23:22
Павел - бот или троль?
кир
2018-01-29 14:21:49
Павел, простодушный. Западу очень нужна процветающая и не воровская Россия? Да, никогда. И многим нашим из простых людей тоже нафиг.
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