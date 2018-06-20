11:08, 20 Июня 2018
Группа депутатов из Карелии отправила в Москву обращение против повышения пенсионного возраста
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Фракция "Яблоко" в Заксобрании Карелии подготовила и отправила в Госдуму обращение, в котором содержится призыв не повышать пенсионный возраст в стране.
Об этом корреспонденту деловой интернет-газеты "Вести Карелии" рассказал депутат Андрей Рогалевич, подписью которого заверен документ. Автор обращения просит не поддерживать законопроект о повышении пенсионного возраста в стране.
"Явным недостатком подобного решения является несоответствие уровня и продолжительности жизни с тем, что предлагается Правительством Российской Федерации", - сказано в тексте обращения.
Подробнее – по ссылке.
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