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Новости. Политика
11:08, 20 Июня 2018

Группа депутатов из Карелии отправила в Москву обращение против повышения пенсионного возраста

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Фракция "Яблоко" в Заксобрании Карелии подготовила и отправила в Госдуму обращение, в котором содержится призыв не повышать пенсионный возраст в стране.

Об этом корреспонденту деловой интернет-газеты "Вести Карелии" рассказал депутат Андрей Рогалевич, подписью которого заверен документ. Автор обращения просит не поддерживать законопроект о повышении пенсионного возраста в стране.

"Явным недостатком подобного решения является несоответствие уровня и продолжительности жизни с тем, что предлагается Правительством Российской Федерации", - сказано в тексте обращения.

Подробнее – по ссылке.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2018-06-20 11:22:29
Все правильно! Тетки в УИКах так активно вбрасывали и приписывали, что просто заслужили 8-летний "бонус".

Оле-оле-оле-оле, виновных искать в зеркале!
кир
2018-06-20 11:20:39
Разогнать этих депутатов.
dgin
2018-06-20 11:20:30
Один в здравом уме и остался . А хде же остальные радетели за судьбу народа , коммунисты ,эсеры , , профсоюзы спящие ,всякие общ.палаты и т.д . ?? Всё как обычно ,всем пофиг .
Гость
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