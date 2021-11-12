Группа депутатов парламента добивается от прокуратуры проверки законности QR-кодов в Карелии

В парламент Карелии поступил подготовленный группой депутатов проект обращения к прокурору республики с просьбой проверить законность введения QR-кодов как обязательного условия для посещения общественных мест.

По мнению авторов обращения, введение QR-кодов «создает социальную напряженность в обществе», которая связана с разделением жителей республики на две группы — тех, кто имеет QR-коды, и тех, у кого их нет.

Депутаты просят, чтобы законность введения QR-кодов оценил не только прокурор, но и глава республики.

«Просим Вас, уважаемые Артур Олеговичи и Дмитрий Николаевич, вернуться к вопросу введения на территории Республики Карелия системы предъявления гражданами QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или факт перенесения указанного заболевания, а также справок о прохождении вакцинации либо об отрицательном анализе на COVID-19, проведя проверку законности и обоснованности принятых решений», — говорится в тексте документа.