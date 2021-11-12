890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
Сегодня 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42

Группа депутатов парламента добивается от прокуратуры проверки законности QR-кодов в Карелии

Новости. Общество
10:00, 15 Ноября 2021
фото: коллаж © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

Новости партнеров

В парламент Карелии поступил подготовленный группой депутатов проект обращения к прокурору республики с просьбой проверить законность введения QR-кодов как обязательного условия для посещения общественных мест.

По мнению авторов обращения, введение QR-кодов «создает социальную напряженность в обществе», которая связана с разделением жителей республики на две группы — тех, кто имеет QR-коды, и тех, у кого их нет.

Депутаты просят, чтобы законность введения QR-кодов оценил не только прокурор, но и глава республики.

«Просим Вас, уважаемые Артур Олеговичи и Дмитрий Николаевич, вернуться к вопросу введения на территории Республики Карелия системы предъявления гражданами QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или факт перенесения указанного заболевания, а также справок о прохождении вакцинации либо об отрицательном анализе на COVID-19, проведя проверку законности и обоснованности принятых решений», — говорится в тексте документа.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Елена
2021-11-15 11:01:13
Надо сначала было вакцину признать не экспериментальной,а разрешённой ВОЗ, а потом уже колоть всех принудительно!?!
Leopol'd
2021-11-15 10:53:29
Ща, проверят! Если нарушения конституции РФ и результатов Нюрнбергского процесса над фашистами игнорируются. Так думаете на обращение региональных депутатов обратят внимание?
У нас борьба с пандемией! На 2022г в РФ увеличены бюджеты силовиков и сокращены расходы на здравоохранение на 9%. Нелегко борьба с населением дается!
Эно
2021-11-15 10:25:06
группа депутатов? Кто? Слабунова, Ульянов, Захарчук? Да не смешите, они обеими ягодицами "ЗА".
Им иначе хайповать не на чем будет
Полезный
2021-11-15 10:11:08
И кто эти протестуны ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2021, 09:08
Путин отменил указ Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера
15.11.2021, 10:10
«Неожиданный документ»: Пивненко отреагировала на указ Путина о статусе Карелии как территории Крайнего Севера
09.11.2021, 17:11
Водители массово увольняются из троллейбусного управления Петрозаводска
13.11.2021, 09:57
В ГИБДД рассказали, кто сбил мэра Петрозаводска (ФОТО)
11.11.2021, 23:29
Взорвавшийся над Карелией болид прилетел со стороны Финляндии, его видели во многих городах
09.11.2021, 09:05
Угроза сноса нависла над кинотеатром «Калевала» в Петрозаводске

Аналитика

13.11.2021 12:07
Политкухня
Петрозаводску выделили почти полтора миллиарда на развитие 5
Депутаты Петросовета на внеочередной сессии приняли важные поправки в бюджет города в связи с поступившей региональной субсидией в размере более 1,3 млрд рублей.
Из расчета средней горимости
12.11.2021 14:20
«Амнезия» в зале суда 8
11.11.2021 23:35
ŠKODA KAROQ стрелой промчался по Карелии
10.11.2021 15:40
Во внеплановом порядке 4
10.11.2021 11:56
Вся аналитика

Чтиво

08.11.2021 12:20
Личное мнение
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 18
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков об антиваксерах и избыточной смертности от коронавируса.
Дата из Смутного времени 7
03.11.2021 16:24
Были лучшие, а стали худшие? 3
28.10.2021 10:55
архив чтиво

Медиа

Чемпионат Республики Карелия по бодибилдингу
Сегодня 09:38
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»