Группа "Громыка" из Петрозаводска сняла новый клип "Питекантропы" (ВИДЕО)

В клипе "Громыка" уверенно продолжает тему "лишних людей", начатую русскими классиками ещё в середине XIX века.

"Каждому из этих людей судьбой были предначертаны великие свершения, но они не осуществились. Что же послужило тому причиной? Кто виноват? Что делать? "Как вы там поживаете, в этом стремительно меняющемся мире, дорогие мои человеки?" – беспокоятся петрозаводские музыканты.

На эти и другие вопросы вдумчивому зрителю предлагается найти ответ самостоятельно.

Презентация нового альбома группы "Громыка" состоится в Москве 29 октября, сообщается ГлавClub Green Concert.

Напомним, группа "Громыка" создана в Петрозаводске участниками команд "Револьвер" и "Supermotozoids". Квинтет определяет свой музыкальный жанр как тяжелый психоделический твист.

Ранее музыканты сняли клиип про моряков и художников.