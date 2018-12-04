ВИДЕО: Группа "Громыка" из Петрозаводска сняла клип про моряков и художников

Петрозаводская команда "Громыка" позиционирует свое новое музыкальное видео в качестве "научно-монументального фильма".

Группа "Громыка" сняла клип на композицию "Моряки и художники" из альбома "Акробатенька", вышедшего в свет в 2016 году. Автором нового видео стал Александр Борисов.



"Было принято решение снять научно-популярный фильм, наглядно демонстрирующий суть и ядро материалистической диалектики - закон единства и борьбы противоположностей. Моряки и художники, являясь порождением капиталистического способа производства, катаются на лодке, иллюстрируя известный тезис Гераклита о том, что всё - огонь", - так комментируют новую работу представители музыкального коллектива.



Музыканты утверждают, что "научно-монументальный фильм "Моряки и художники" - памятник философского кинозодчества России".

Группа "Громыка" создана в Петрозаводске участниками команд "Револьвер" и "Supermotozoids". Квинтет определяет свой музыкальный жанр как тяжелый психоделический твист.