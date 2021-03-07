Группа Little Big выпустила новый клип с Пухляшом (ВИДЕО)

Российская группа Little Big опубликовала на YouTube клип на песню Sex Machine.

Как соощает Газета. ru, за три часа клип собрал около полумиллиона просмотров, 78 тыс. лайков и почти 8 тыс. комментариев.

Одним из главных героев клипа стал Дмитрий Красилов (Пухляш). Танцор стал популярным после выхода клипа на трек Uno, с которым Little Big должны были представлять Россию на "Евровидении 2020", отмененном из-за пандемии коронавируса. В конце клипа Sex Machine есть отсылка к клипу Uno, который побил рекорд по просмотрам на YouTube-канале международного музыкального конкурса.

Little Big будет участвовать в отборе на «Евровидение». Конкурс пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Организаторы допустили, что из-за COVID-19 музыкальные номера для шоу будут записаны заранее.