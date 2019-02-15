Группа Serebro впервые выступила в новом составе

Максим Фадеев полностью обновил состав группы Serebro после ухода из коллектива Ольги Серябкиной. Девушки впервые появились на концерте Муз-ТВ 14 февраля.

Участниц группы продюсер отбирал на кастинге. Победу в нем одержали Ирина Титова, Елизавета Корнилова и Марианна Кочурова, пишет Cosmopolitan.

Обновленный состав участниц дебютировал на праздничном шоу в Кремле. Видеозапись выступления появилась на страницах официального Instagram телеканала.



Instagram

Девушки не стали делать акцент на откровенных нарядах. На сцене они появились в сдержанных образах. Блестящие наряды исполнительниц не отвлекали внимания от их пения.