Группа "Слот" выступит в октябре в Петрозаводске

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В клубе Z.efir 12 октября состоится концерт российской альтернативной рок-группы "Слот".
Концерт состоится в рамках фан-тура группы. Это означает, что во время выступления прозвучат песни, которые выбрали сами фанаты. "Любимые, долгожданные и редко исполняемые "боевики" или лиричные "баллады". Что исполнять группе, выбирать тебе!" – отмечается в анонсе мероприятия.
Стоимость билетов – от 990 до 1800 рублей.
"Слот" – это российская альтернативная рок-группа из Москвы, основанная в 2002 году. С момента образования команда выпустила семь студийных альбомов.
Солистка коллектива Дария "Нуки" Ставрович является полуфиналисткой телепроекта "Голос" 2016 года.
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