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Новости. Культура
17:20, 05 Сентября 2018
фото: vk.com/slot_petrozavodsk_2018

Группа "Слот" выступит в октябре в Петрозаводске

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В клубе Z.efir 12 октября состоится концерт российской альтернативной рок-группы "Слот".

Концерт состоится в рамках фан-тура группы. Это означает, что во время выступления прозвучат песни, которые выбрали сами фанаты. "Любимые, долгожданные и редко исполняемые "боевики" или лиричные "баллады". Что исполнять группе, выбирать тебе!" – отмечается в анонсе мероприятия.

Стоимость билетов – от 990 до 1800 рублей.

"Слот" – это российская альтернативная рок-группа из Москвы, основанная в 2002 году. С момента образования команда выпустила семь студийных альбомов. 

Солистка коллектива Дария "Нуки" Ставрович является полуфиналисткой телепроекта "Голос" 2016 года.   

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