Грузовик протаранил два легковых автомобиля на перекрестке в Петрозаводске

Жесткая авария произошла на пересечении улиц Пограничная и Боровая.

Авария с участием грузовика и двух легковушек, произошедшая сегодня, 22 сентября, в 12.31 на перекрестке улиц Боровая, Пограничная и Халтурина, попала в объективы камер наблюдения компания «Ситилинк» и «Сампо» и была опубликована в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по видео, грузовой автомобиль двигался по улице Пограничная прямо, в сторону улицы Боровой. Выехав на перекресток, он врезался в легковушку, которая ехала справа от него по главной дороге.

Удар оказался настолько мощным, что легковой автомобиль протащило несколько метров по дороге, а затем две машины врезались в третий автомобиль, стоявший на перекрестке со стороны улицы Боровая.