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Новости. Происшествия
09:33, 18 Марта 2019
фото: ГИБДД Карелии

Грузовик с песком насмерть раздавил водителя УАЗа на трассе в Карелии

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В Муезерском районе произошла смертельная авария, водитель УАЗа погиб под грузовиком с песком, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшее воскресенье 17 марта в Муезерском районе в результате ДТП один человек погиб и ещё один человек получил травмы.

По предварительным данным, около 15.20 на 16 км автодороги "Реболы – Лендеры – гос. Граница" 37-летний водитель грузового автомобиля Volvo допустил занос транспортного средства с последующим его опрокидыванием и столкновением с автомобилем УАЗ.

В результате ДТП 44-летний водитель УАЗа получил травмы, от которых скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Пассажир грузовика Volvo, 33-летний мужчина, также получил травмы, пострадавшему оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП выясняются.

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