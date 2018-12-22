Грузовик упал в кювет на трассе в Карелии

В Сегежском районе водителю большегруза потребовалась помощь спасателей, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую пятницу 21 декабря в 18.03 в Сегежском районе, на 7 км Волдозерского шоссе, грузовой автомобиль съехал с трассы в кювет.

Для ликвидации ДТП привлекались сотрудники МЧС Сегежского района.

Информация о пострадавших уточняется.