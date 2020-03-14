Грузовик в Карелии сбил мужчину, убиравшего вещи в багажник машины

В Медвежьегорском районе грузовик сбил мужчину, который остановился на обочине дороги, чтобы убрать вещи в багажник машины, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Медвежьегорском районе, на автодороге "Суоярви-Юстозеро-через Поросозеро-Медгора", на 202 км, 14 марта в 16.00 48-летний водитель, управляя автомобилем "ЗИЛ 131", не учел дорожные и метеорологические условия, не смог объехать стоявшую впереди справа у края проезжей части дороги автомашину Mitsubishi, водитель которой находился позади неё, убирал вещи в багажное отделение.

В результате произошел наезд на пешехода и далее на автомашину Mitsubishi. В результате ДТП телесные повреждения получил 52-летний пешеход, госпитализирован. Обстоятельства ДТП выясняются.