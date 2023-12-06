Грузовой вагон протаранил легковушку на железнодорожном переезде в Карелии

Вечером 6 декабря произошло ДТП в Питкярантском районе республики.
Авария на железнодорожном переезде 93 километра перегона Видлица — Салми на Октябрьской железной дороге произошла 6 декабря в 21.48 вечера. Об этом сообщили в Октябрьской ЖД.
Вагон движущегося грузового состава там столкнулся с легковым автомобилем, выехавшим на переезд.
В результате аварии, по данным РЖД, пострадавших не было. На движение пассажирских поездов это происшествие никак не повлияло.
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