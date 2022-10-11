Губернатор Петербурга пригласил на лечение блокадников из Карелии

В пансионате «Заря» по приглашению губернатора Александра Беглова курс оздоровления проходит группа ветеранов из Карелии.

Договоренность о готовности Петербурга оказать помощь в организации отдыха и лечения блокадников была достигнута в ходе визита главы Северной столицы в Петрозаводск в сентябре этого года, сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Сегодня, 16 октября, Александр Беглов встретился в пансионате с гостями из Карелии и обсудил с ними вопросы отдыха и лечения.

«Для Петербурга ваш приезд в родной город – значимое событие. Есть такое понятие – «блокадное братство». Где бы не жили люди, прошедшие через ужасы голода, холода и бомбежек Ленинграда, – все вы родные друг другу и нашему городу», - сказал глава Северной столицы.

Он отметил, что пансионат «Заря» был специально построен для ветеранов. Сегодня в нем поправляют здоровье блокадники, труженики тыла, инвалиды. Губернатор подчеркнул, что здесь созданы условия для людей «серебряного» возраста.

В петербургских санаториях и профилакториях отдохнут и поправят здоровье 20 ветеранов из Карелии. В первой группе – 11 жителей блокадного Ленинграда в возрасте от 81 до 91 года и 5 сопровождающих. Всех разместили в комфортных двухместных номерах.

У каждого из гостей – индивидуальная медицинская программа. Также для них предусмотрена культурная программа. В том числе посещение патриотического объединение «Ленрезерв», музея обороны и блокады Ленинграда, театров, также они почтили память жителей и защитников города на Пискаревском мемориальном кладбище.

По данным Пенсионного фонда России на 1 июня в республике проживали 273 жителя блокадного Ленинграда.