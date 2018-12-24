"Губернаторские выборы в Приморье задали новые тренды в региональной политике"

Политолог Олег Реут рассказал о том, чем обернется "дальневосточный казус" для региональной политики и стратегии взаимоотношений регионов с федеральным центром.

В Приморье избрали губернатора. В сентябре ничего не получилось – результаты второго тура выборов главы региона, которые прошли 16 сентября, избиркомом были признаны недействительными.

Затянувшиеся на три месяца выборы руководителя Приморья завершились победой врио губернатора Олега Кожемяко, который набрал 62% голосов. Этот результат был очень важен для федерального центра, но сам по себе он представляет несомненный интерес для всех, кто интересуется современной российской региональной политикой. Дело в том, что дальневосточный казус продемонстрировал изменение стратегии поведения губернаторской команды в отношении федерального центра. Это вдвойне важно при сравнении с той линией поведения, которой придерживается нынешнего руководство Карелии.

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