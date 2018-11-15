Гудков поделился интимным: рассказал об отношениях с Киркоровым

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Дудь взял интервью у телеведущего Александра Гудкова, в котором тот рассказал о том, какие отношения связывают его с Киркоровым.
В ходе программы Гудков рассказал, что является одним из авторов идеи и сценаристов нашумевшего клипа Киркорова на песню "Цвет настроения синий" и "Извинение за Ibiza", пишет "ФедералПресс".
"Бэкграунд у Филиппа странный. Изначально я думал, что Филипп – двухметровая трикотажная анаконда, что он человек со своим мнением, который живет в своей золотой норе. А на самом деле он очень рефлексирующий, очень следящий за всем, что происходит", – сказал Гудков.
Кроме того, тедеведущий сообщил, что даже был в квартире у Киркорова.
"Я гладил его пса", – подытожил он.
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