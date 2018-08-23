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Новости. Экономика
09:58, 23 Августа 2018

Хайп на 1 сентября? Реально, вместе с ТРК "ЛОТОС PLAZA"

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Где отпраздновать начало учебного года? Команда "ЛОТОС PLAZA" подготовила для молодежи настоящий праздник!

Уже 1 сентября на площадке рядом с ТРК пройдет вечеринка #хайплаза, которая обещает стать топовым событием этого дня.

Создавать атмосферу праздника будут MC Дефис и DJ  Sasha Step. Каверы популярных хитов сыграет группа "KEEP THE BRASS". Танцевальные коллективы FREAKY CHICKS, DANCE PROJECT, Северный регион покажут свои лучшие номера! Кто- кто, а они умеют поднять настроение!

Во время вечеринки для вас будут работать интерактивные площадки: мастер класс по граффити, популярные настольные игры, а также мастер-класс от художника Владимира Одинцова по метафорическому рисованию.

Эта вечеринка будет действительно хайповой! Не верите? Приходите, чтобы увидеть все своими глазами и получить заряд позитива и бодрости на весь учебный год.

А третьего сентября в 15.00  на 1 этаже ТРК "ЛОТОС PLAZA" пройдет увлекательный праздник для всей семьи "Азбука непослушания для первоклассников" с шоу бумажных самолетиков и конкурсом "Мисс и мистер первоклашка".

Встречаемся 1 сентября в 14.00 на площадке у ТРК.

И 3 сентября в 15.00 на 1 этаже ТРК "ЛОТОС PLAZA".

На правах рекламы

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