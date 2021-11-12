Ханцевича назначили заместителем председателя Петросовета на платной основе

По предложению фракции «Единой России» большинство депутатов горсовета назначили Александра Ханцевича заместителем главы депутатского корпуса с работой на платной основе.

На внеочередной сессии Петросовета, которая состоялась в пятницу, 12 ноября, руководитель фракции партии «Единая Россия» Павел Петров предложил назначить Александра Ханцевича на должность заместителя председателя городского совета. Напомним, что только накануне Ханцевича зарегистрировали депутатом Петросовета после загадочного сложения депутатских полномочий директора школы № 35 Елены Пожеевой.

Фракция КПРФ предложила альтернативную кандидатуру на пост заместителя председателя Петросовета – опытного депутата, бывшего директора лицея №13 Галину Васильевну Васильеву.

В результате тайного голосования за Ханцевича высказались 19 депутатов, за Васильеву – 8 (всего голосовали 27 человек). Заместителем председателя Петросовета назначили Александра Ханцевича.

При этом депутат от фракции КПРФ, представляющий интересы жителей Соломенного и других отдаленных районов города, Александр Калько обратил внимание присутствующего в зале заседаний прокурора Петрозаводска Артура Фреймана, что согласно Уставу Петрозаводска и Регламенту Петрозаводского городского совета, заместители председателя горсовета, равно как и глава депутатского корпуса должны избираться на первой сессии вновь избранного состава.

Сразу после голосования за назначение Ханцевича на должность заместителя председателя Петросовета голосами депутатов-единороссов его определили исполнять полномочия на постоянной основе, то есть, Ханцевич будет получать зарплату из городского бюджета.

Напомним, что остальные депутаты работают в Петросовете на общественных началах.