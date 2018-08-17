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Новости. Общество
18:30, 17 Августа 2018

Хочешь стать бухгалтером? - Петрозаводский техникум городского хозяйства ждет тебя

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В Петрозаводском техникуме городского хозяйства продолжается прием заявлений на обучение по специальности "Экономика и бухгалтерский учет" на базе основного общего образования (9 классов).

"Экономика и бухгалтерский учет" - самая популярная экономическая специальность среднего профессионального образования. Это и не удивительно: ни одно предприятие не функционирует без осуществления бухгалтерского учета.

Учеба на бухгалтера требует большой собранности и усидчивости - все профилирующие дисциплины так или иначе связаны с цифрами, расчетами и таблицами: бухгалтерский учет, финансы и кредит, аудит, налоги и налогообложение. Также будущие бухгалтеры осваивают специализированные компьютерные программы, такие как "1C: Бухгалтерия" и "1С: Заработная плата и управление персоналом".

Следует отметить, что подготовка специалистов по направлению "Экономика и бухгалтерский учет" осуществляется в Петрозаводском техникуме городского хозяйства с 1992 года. Техникум располагает квалифицированными педагогическими кадрами, оборудованными аудиториями, мастерскими, лабораториями, доступом к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям.

В непосредственной близости от учебного корпуса имеется благоустроенное общежитие.

Студентам-юношам предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.

Телефон приемной комиссии: 8(8142)743945, +79114186882.

Подробнее о приеме на обучение: ptgh.onego.ru/abiturientam.

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