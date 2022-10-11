Хоккейная молодёжка «СКА-Карелия» взяла реванш у команды из Петербурга

Команда «СКА-Карелия» победила в матче со «СКА-Варяги» на чемпионате Молодёжной хоккейной лиги в Петербурге.

О долгожданном реванше над «СКА-Варягами» сообщили в паблике «Спорт – норма жизни Карелии». Команда училища олимпийского резерва «СКА-Карелия» одержала победу в матче с петербуржцами со счетом 4:3 на чемпионате Молодежной хоккейной лиги.

Игра не оставила зрителей равнодушными. Уступая 1:3 после второго периода, хоккеисты «СКА-Карелия» смогли сравнять счет и вырваться вперед. Свежей победой ребята ответили хозяевам на поражение 1:4 в первом выездном матче.

Следующие игры «СКА-Карелия» будет принимать на домашней арене: 8-9 ноября соперником нашей команды станет МХК «Капитан» из Ступино.