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Хоккейная молодёжка «СКА-Карелия» взяла реванш у команды из Петербурга

Новости. Спорт
17:40, 03 Ноября 2022
фото: © Детская хоккейная школа «СКА-Карелия»

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Команда «СКА-Карелия» победила в матче со «СКА-Варяги» на чемпионате Молодёжной хоккейной лиги в Петербурге.

О долгожданном реванше над «СКА-Варягами» сообщили в паблике «Спорт – норма жизни Карелии». Команда училища олимпийского резерва «СКА-Карелия» одержала победу в матче с петербуржцами со счетом 4:3 на чемпионате Молодежной хоккейной лиги. 

Игра не оставила зрителей равнодушными. Уступая 1:3 после второго периода, хоккеисты «СКА-Карелия» смогли сравнять счет и вырваться вперед. Свежей победой ребята ответили хозяевам на поражение 1:4 в первом выездном матче.

Следующие игры «СКА-Карелия» будет принимать на домашней арене: 8-9 ноября соперником нашей команды станет МХК «Капитан» из Ступино.

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