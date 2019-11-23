"Холодный душ для чиновницы"

Станет ли отставка начальника управления культуры Петрозаводска за "недопустимые высказывания в адрес жителей города" прецедентом для карельских чиновников?

Отставка начальника управления культуры Петрозаводска за "недопустимые высказывания в адрес жителей города" оказалась холодным душем для муниципальной чиновницы, которая как будто забыла, что является всего лишь наемным работником "мразей" и "свиней", не способных донести свой мусор до помойки. И если бы случай с госпожой Лесонен послужил прецедентом для федеральных, региональных и местных властей, думаю, среди них поубавилось бы желающих расстреливать недовольных "социальных паразитов".

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