ХОРОШАЯ НОВОСТЬ: Захарке стало легче дышать

Благодаря помощи неравнодушных людей и публикации "Столицы на Онего" 4-летнему Захарке из поселка Карелии, который стал инвалидом из-за ошибки врачей, сделали операцию, и ему стало легче дышать.

Ранее вышла статья "Захарушка" о 4-летнем мальчике из села Кончезеро Кондопожского района, который из-за ошибки врачей стал инвалидом.

История о родителях, которые не спят уже 4 года, чтобы их сын не умер, многих не оставила равнодушной. И благодаря помощи добрых и отзывчивых людей удалось собрать деньги на операцию в Израиле, где доктора обещали снять Захару трубку из горла и дать ему возможность самостоятельно дышать.

Не обошли вниманием публикацию и чиновники Минздрава Карелии, которые договорились о проведении обследования Захара в клинике Санкт-Петербурга. Также был организован транспорт, который доставил ребенка к врачам в город на Неве.

Отметим, что 2,5 года о Захара отправили домой на доживание, и никто не обследовал его, чтобы хоть как-то облегчить малышу жизнь.

В больнице Санкт-Петербурга Захарушку обследовали и приняли решение провести операцию по установке гастростомы, чтобы можно было кормить ребенка не через зонд в носу, а напрямую через живот.

Операция прошла успешно, теперь Захару стало намного легче дышать. Все это стало возможным благодаря неравнодушным людям, волонтерам, меценатам, которые неустанно бились в закрытые двери.

"Мы уже вернулись домой, - написала мама Захара, - покормила Захарика через гастростому, и зайка спокойно уснул. Без зонда уже второй день, дышать стал намного лучше, и мокроты меньше. Приходил диетолог, разработает правильную систему питания, чтобы Захар прибавлял в весе".

Как только пройдет реабилитационный период после операции, Захару можно будет ехать в Израиль, где его освободят от трубки в горле.