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Новости. Общество
08:20, 26 Февраля 2018

"На что сбрасываемся? А он жить-то будет?"

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В Карелии мама 4-летнего Захарки, который из-за ошибки врачей стал инвалидом, попыталась ответить на самый страшный вопрос, который задают ей люди.

Ранее вышла статья "Захарушка" о 4-летнем мальчике из села Кончезеро Кондопожского района, который из-за ошибки врачей стал инвалидом.

История о родителях, которые не спят уже 4 года, чтобы их сын не умер, многих не оставила равнодушной. И благодаря помощи добрых и отзывчивых людей удалось собрать деньги на операцию в Израиле, где доктора обещали снять Захару трубку из горла и дать ему возможность самостоятельно дышать.

За оказанную помощь мама Захарки - Юлия не устает благодарить всех неравнодушных и передает всем низкий материнский поклон.

При этом Юлия признается, что практически каждый день ей приходится отвечать на вопрос, которые задают люди, решающие: дать денег или не дать.

"Юля, а он жить-то будет? А зачем ему деньги и операции, если он жить не будет?
Я не понимаю такого вопроса, я не знаю, как на него отвечать, я не врач, а врачи ещё в первые дни говорили, что жить не будет. Но ведь живёт? Чего ж вы ему место на кладбище подыскиваете? Рано ему или пора - не нам решать.
Меня спрашивают: "А на что ему деньги?"
Но ведь он живой! Он все чувствует! Ему дико больно! Деньги на операцию для поддержания жизни! Да! Даже на поддержание ТАКОЙ ЖИЗНИ!
А жить Захару или нет... Я не имею права решать, и никто не имеет.
Помогать или нет - это внутри каждого из нас.
Никто не знает своей судьбы, не знает, кем станет завтра. А люди будут проходить и спрашивать: "На что сбрасываемся? А он жить-то будет?"
Поймите, даже если не будет (никто в конце концов не будет), помогите для сохранения жизни без боли. Спасибо", - так попыталась ответить мама Захарки на страшный вопрос любопытствующих.

Сейчас Захарка находится на обследовании в Санкт-Петербурге. Поездку организовало министерство здравоохранения Карелии. После малыш будет собираться в Израиль.

По информации волонтеров, несмотря на то, что деньги на операцию собраны, средств на перелет Москва-Тель-Авив-Москва и проживание в Израиле у семьи нет.

"Всего требовалось 147 тысяч, но маленькую часть уже удалось собрать, - пишут волонтеры, - чтобы Захарушка отправился на долгожданное лечение, осталось найти 138 тысяч".

Если есть возможность помочь: 

✔ Карта Сбербанк: 5336 6900 5905 7036
Получатель: Ерёмина Юлия Альбертовна
✔ МТС: +7 (911) 403 30 73
✔ Яндекс Деньги: 410012990083178
✔ Qiwi-кошелек: +79114153592
✔ Paypal: 79114153592@mail.ru

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2018-02-26 10:50:30
Человек вынужден собирать милостыню, чтобы купить дни жизни своему ребенку ...неужели государство не может взять на себя обеспечение таких детей всем необходимым?! Я всегда стараюсь оказать помощь, но становится как-то не по себе от количества таких обращений...
однозначно
2018-02-26 09:52:43
Я тоже не вижу смысла давать деньги совершенно постороннему для меня человеку.
Montanara
2018-02-26 10:58:56
однозначно, помогать надо.Вы правильно сказали -Я НЕ ВИЖУ.Развивать в себе дар деятеля необходимо,тогда Вам будет не сложно помочь ребенку,нуждающемуся на улице,когда собирают на помощь собаке и пр.,Вы перестанете задавать вопрос А ЗАЧЕМ,Вы просто станете ДАЯТЕЛЕМ.Что станет с Вами?Ваше сердце оттает,станет мягче и будете видеть мир по-другому.Будете уверены,что и Вам помогут в трудности,не отвернутся от Вас.
Попробуйте хотябы 3%зарплаты,пенсии откладывать для добрых дел и увидите результат.
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