В Карелии мама 4-летнего Захарки, который из-за ошибки врачей стал инвалидом, попыталась ответить на самый страшный вопрос, который задают ей люди.

Ранее вышла статья "Захарушка" о 4-летнем мальчике из села Кончезеро Кондопожского района, который из-за ошибки врачей стал инвалидом.

История о родителях, которые не спят уже 4 года, чтобы их сын не умер, многих не оставила равнодушной. И благодаря помощи добрых и отзывчивых людей удалось собрать деньги на операцию в Израиле, где доктора обещали снять Захару трубку из горла и дать ему возможность самостоятельно дышать.

За оказанную помощь мама Захарки - Юлия не устает благодарить всех неравнодушных и передает всем низкий материнский поклон.

При этом Юлия признается, что практически каждый день ей приходится отвечать на вопрос, которые задают люди, решающие: дать денег или не дать.

"Юля, а он жить-то будет? А зачем ему деньги и операции, если он жить не будет?

Я не понимаю такого вопроса, я не знаю, как на него отвечать, я не врач, а врачи ещё в первые дни говорили, что жить не будет. Но ведь живёт? Чего ж вы ему место на кладбище подыскиваете? Рано ему или пора - не нам решать.

Меня спрашивают: "А на что ему деньги?"

Но ведь он живой! Он все чувствует! Ему дико больно! Деньги на операцию для поддержания жизни! Да! Даже на поддержание ТАКОЙ ЖИЗНИ!

А жить Захару или нет... Я не имею права решать, и никто не имеет.

Помогать или нет - это внутри каждого из нас.

Никто не знает своей судьбы, не знает, кем станет завтра. А люди будут проходить и спрашивать: "На что сбрасываемся? А он жить-то будет?"

Поймите, даже если не будет (никто в конце концов не будет), помогите для сохранения жизни без боли. Спасибо", - так попыталась ответить мама Захарки на страшный вопрос любопытствующих.

Сейчас Захарка находится на обследовании в Санкт-Петербурге. Поездку организовало министерство здравоохранения Карелии. После малыш будет собираться в Израиль.

По информации волонтеров, несмотря на то, что деньги на операцию собраны, средств на перелет Москва-Тель-Авив-Москва и проживание в Израиле у семьи нет.

"Всего требовалось 147 тысяч, но маленькую часть уже удалось собрать, - пишут волонтеры, - чтобы Захарушка отправился на долгожданное лечение, осталось найти 138 тысяч".

Если есть возможность помочь:

Карта Сбербанк: 5336 6900 5905 7036

Получатель: Ерёмина Юлия Альбертовна

МТС: +7 (911) 403 30 73

Яндекс Деньги: 410012990083178

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