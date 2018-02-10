Хорошая зимняя погода ожидает жителей Карелии в воскресенье

По теме
Загрузка...
О погоде на 11 февраля в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в воскресенье будет облачная с прояснениями погода.
Пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный слабый.
Ночью температура составит -7, -9, днем -3, -5 градусов.
В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.
Пройдет небольшой снег. На дорогах ожидается гололедица.
Ветер юго-восточный слабый.
Ночная температура -6, -11, местами похолодает до -20. Днем столбик термометра остановится на отметке -3, -8, местами произойдет понижение до -13 градусов.
По теме
Выбор читателей
07.02.2018, 14:48
07.02.2018, 15:57
08.02.2018, 18:20
07.02.2018, 20:20
Аналитика
09.02.2018 14:37
Политкухня
На заседании Общественного совета при Центральной избирательной комиссии Республики Карелия был распространён занятный документ.
06.02.2018 14:37
05.02.2018 10:35
05.02.2018 10:30
Чтиво
09.02.2018 13:12
Личное мнение
Душевные слова карельских чиновников не выдерживают проверки на искренность.
05.02.2018 09:01
02.02.2018 10:10
Медиа
Опрос
Пойдете ли вы голосовать на предстоящих выборах президента РФ?
Комментарии