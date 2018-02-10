Хорошая зимняя погода ожидает жителей Карелии в воскресенье

О погоде на 11 февраля в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в воскресенье будет облачная с прояснениями погода.

Пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный слабый.

Ночью температура составит -7, -9, днем -3, -5 градусов.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.

Пройдет небольшой снег. На дорогах ожидается гололедица.

Ветер юго-восточный слабый.

Ночная температура -6, -11, местами похолодает до -20. Днем столбик термометра остановится на отметке -3, -8, местами произойдет понижение до -13 градусов.