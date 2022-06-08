«Хорошо, что у нас нет аллергии»: жители Петрозаводска жалуются на пух, который заполонил квартиры (ФОТОФАКТ)

Жители Древлянки жалуются на пух от одуванчиков и нескошенную траву.

«Песни, конечно, круто в День России, но надо все-таки работать, - написала в редакцию «Столицы на Онего» жительница Древлянки. - На Древлянке нескошенная трава, одуванчики украшают двор на б. Интернационалистов.

Открыли окно - пух украсил квартиру. Хорошо, что у нас нет аллергии. Во всех комнатах пух! На мебели, на плите, - везде. Даже на вазе с фруктами!».

В доказательство наша читательница прислала эти фото.