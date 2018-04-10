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Новости. Происшествия
18:20, 10 Апреля 2018

Хорошо подвыпивший житель Карелии сломал в баре фужеры и столы

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В Олонце задержали пьяного местного жителя, который крушил бар, мешая работать персоналу и отдыхать посетителям, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

В минувшие выходные, 7 апреля, группа задержания Олонецкого отдела вневедомственной охраны получила сообщение от дежурного, что в одном из заведений Олонца пьяный мужчина мешает работе персонала и посетителям.

Прибыв на место, сотрудники вневедомственной охраны обнаружили хорошо подвыпившего 44-летнего гражданина, который шатался и плохо ориентировался в пространстве.

Со слов администрации бара, мужчина разбил пару фужеров и сломал несколько столов.

При виде стражей правопорядка гражданин начал вести себя неадекватно, на законные требования сотрудников Росгвардии прекратить противоправные деяния не реагировал, оказал неповиновение группе задержания.

Задержанный гражданин передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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