Ученый, бывший карельский министр и торговый представитель РФ в Финляндии высказал свое мнение о ФЦП развития Карелии и будущем региона.

До празднования столетия образования республики осталось менее полутора лет. "Столица на Онего" попросила поделиться своими оценками подготовки к этому юбилею и перспектив приграничного региона бывшего министра экономического развития Карелии и торгового представителя РФ в Финляндии, а ныне – научного руководителя Института североевропейских исследований Петрозаводского государственного университета, доктора экономических наук Валерия Шлямина.

– Прежде всего, хотел бы не согласиться с теми, кто считает ФЦП подарком Карелии. Наша республика относится к приграничным территориям, имеющим существенное значение для обеспечения территориальной целостности страны и безопасности государства. Карелия обладает интеллектуальными и природными ресурсами, технической и транспортной инфраструктурой, промышленным, культурным и научно-образовательным потенциалом, которые необходимы нашему государству. У республики достаточно важная миссия, уникальная роль на Северо-Западе РФ.

ФЦП по Карелии следует рассматривать не как подарок, а как свидетельство того, что Москва видит опасность наращивания диспропорций в социально-экономическом развитии территорий Северо-Запада и намерена вместе с республикой реализовать ряд инвестиционных проектов для создания более комфортных условий для проживания людей в нашем регионе, а также для привлечения частных инвестиций. Более того, я убеждён, что федеральный центр, стремясь выполнить эту задачу, не ограничиться данной целевой программой.

Безусловно, проекты, включённые в Программу, осуществляются в соответствии с установленным в нашей стране порядком. И, если нарушены сроки подготовки проектно-сметной документации, то и освоение выделенных капитальных вложений будет отклоняться от утверждённого графика, а в худшем случае проект может быть сорван

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