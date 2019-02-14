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Новости. Экономика
11:40, 14 Февраля 2019
фото: Валерий Поташов

"Хотел бы не согласиться с теми, кто считает ФЦП подарком Карелии"

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Ученый, бывший карельский министр и торговый представитель РФ в Финляндии высказал свое мнение о ФЦП развития Карелии и будущем региона.

До празднования столетия образования республики осталось менее полутора лет. "Столица на Онего" попросила поделиться своими оценками подготовки к этому юбилею и перспектив приграничного региона бывшего министра экономического развития Карелии и торгового представителя РФ в Финляндии, а ныне – научного руководителя Института североевропейских исследований Петрозаводского государственного университета, доктора экономических наук Валерия Шлямина.

– Прежде всего, хотел бы не согласиться с теми, кто считает ФЦП подарком Карелии. Наша республика относится к приграничным территориям, имеющим существенное значение для обеспечения территориальной целостности страны и безопасности государства.  Карелия обладает интеллектуальными и природными ресурсами, технической и транспортной инфраструктурой, промышленным, культурным и научно-образовательным потенциалом, которые необходимы нашему государству. У республики достаточно важная миссия, уникальная роль на Северо-Западе РФ.

ФЦП по Карелии следует рассматривать не как подарок, а как свидетельство того, что Москва видит опасность наращивания диспропорций в социально-экономическом развитии территорий Северо-Запада и намерена вместе с республикой реализовать ряд инвестиционных проектов для создания более комфортных условий для проживания людей в нашем регионе, а также для привлечения частных инвестиций. Более того, я убеждён, что федеральный центр, стремясь выполнить эту задачу, не ограничиться данной целевой программой.

Безусловно, проекты, включённые в Программу, осуществляются в соответствии с установленным в нашей стране порядком. И, если нарушены сроки подготовки проектно-сметной документации, то и освоение выделенных капитальных вложений будет отклоняться от утверждённого графика, а в худшем случае проект может быть сорван

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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кир
2019-02-14 12:08:27
Для меня загадка, почему он не остался в Финляндии? Подобные люди все уже там. Это учёные из КНЦ РАН, артисты национального театра, дикторы местного телевидения, журналисты, дети силовиков и бывших партийных функционеров.
Николай Петрович
2019-02-14 12:01:12
Карелия должна была быть образцом преобразований в стране,т.к. приграничная территория и "окно в Европу", а вышло всё наоборот,финны уже давно ржут над на нашими убитыми дорогами, умирающими районами и торгующими ягодами и грибами нищих бабулек вдоль приграничных дорог, в то же время миллиарды за "нужное голосование",извините,но об этом писАли в СМИ, это не секрет, идут в определённые республики, кстати ,сегодня отряд милиции нашей отправляется в Дагестан,случайно мимо проходил,увидел,спросил,очень удивился,а вот ежели наши ребята ,наводящие там и рядом порядок до сих пор,уедут оттуда, что будет? можно только догадываться...
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