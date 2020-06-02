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Хотите побывать в самой популярной квартире в ЖК "Иволга"? – заходим прямо сейчас (ВИДЕО)

Новости. Общество
17:31, 02 Июня 2020
фото: Баренц Групп
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Компания "Баренц Групп" продолжает видео-экскурсии по строящимся жилым комплексам, на этот раз мы побывали в 2-комнатной квартире в ЖК "Иволга" на Древлянке.

Компания "Баренц Групп" проводит видео-экскурсии для всех желающих - на этот раз мы побывали в 2-комнатной квартире с чистовой отделкой в жилом комплексе "Иволга", расположенном в самом центре Древлянки.  

Общая площадь этой квартиры – 42 квадратных метра, это одна из самых популярных квартир, которые приобретают в компании "Баренц Групп".

В квартире рационально установлены розетки и выключатели, индивидуальные приборы учета. Расположенная на крыше газовая котельная позволит экономить на коммунальных платежах и обеспечит жильцов горячей водой круглый год. Еще одно преимущество – просторная застекленная лоджия.  

В подъездах дома выполнена авторская отделка холла, есть удобная колясочная и бесшумные лифты.

Посмотрите сами!

Напомним, что главное преимущество "Иволги" – это удобное месторасположение. Центр Древлянки, и все близко – школы, детские сады, магазины, аптеки. Когда разрабатывался проект жилого комплекса, специалисты планировали его с учетом, что здесь будет жить много молодежи и детей. Так и есть, квартиры в "Иволге" охотно покупают молодые пары, недавно создавшие семьи. И поэтому всем нравится, что вокруг домов большие территории заняты детскими площадками, спортивными полями, уличными тренажерами. Для прогулок есть парк с елочками и замечательное место отдыха – утиный пруд, который существовал с момента строительства Древлянки, и остался сейчас, но уже в благоустроенном виде.

Напомним, что строительная компания "Баренц Групп" включена в реестр организаций, которые имеют право работать в режиме повышенной готовности, поэтому строительство ведется на всех площадках без остановок. Не прекращается и работа с клиентами, которая ведется в режиме "безопасного офиса". 

Всю информацию можно узнать, обратившись в отдел продаж по телефону: 331-331.

Вам помогут выбрать квартиру и подберут удобные условия оплаты. Это может быть рассрочка платежа, покупка квартиры без первого взноса, а также ипотека на выгодных условиях (в том числе, льготная президентская ипотека).

Компания "Баренц" приглашает всех желающих на видеоконсультации по жилым комплексам, так же на индивидуальные экскурсии по квартирам, а специалисты ответят на любые интересующие вас вопросы.

Подробную информацию можно получить на сайте компании, а также страницах "Баренц Групп" в социальных сетях https://vk.com/barenzgroup и на сайте https://barenz.group/.

Застройщик: ООО "ОСК" – ЖК "Иволга". Проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.

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