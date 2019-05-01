Хозпостройка сгорела в Карелии ранним утром в Первомай

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Спасатели ликвидировали пожар, возникший в хозяйственной постройке, расположенной в Прионежском районе.
Первого мая в 04 часа 26 минут пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и Петрозаводска в составе 12 человек и 3 единиц техники привлекались для ликвидации пожара в хозяйственной постройке по адресу: Прионежский район, д. Вилга, Студенческий бульвар.
В 06:55 пожар был ликвидирован. Как сообщили в МЧС по Карелии, пострадавших в огне нет.
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